Seleção: Diniz sofreu tantos gols em casa quanto toda 'Era Tite' nas Eliminatórias

Após seis anos e meio sob o comando de Tite, a seleção brasileira tenta se adaptar ao estilo de jogo do novo treinador Fernando Diniz. Apesar dos resultados, as atuações ainda não convenceram os torcedores, que já viram o Brasil levar a mesma quantidade de gols em casa que em toda "Era Tite" nas Eliminatórias.

Desde que se tornou técnico da Seleção, Diniz comandou a equipe duas vezes em solo brasileiro. Na primeira ocasião, goleou a Bolívia por 5 a 1, no Mangueirão, mas teve a defesa furada por Víctor Ábrego. Nesta quinta-feira, vencia a Venezuela por 1 a 0, na Arena Pantanal, em Cuiabá, até levar o empate aos 40 do segundo tempo, com gol de Eduard Bello.

A marca é um contraste com a consistência defensiva que a seleção apresentou enquanto treinada por Tite. Pelas Eliminatórias, o técnico comandou a Canarinho em casa 14 vezes e levou dois gols, uma média de um gol sofrido a cada 630 minutos.