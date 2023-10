Sem Marcos Leonardo, Santos treina na Vila Belmiro de olho no duelo contra o Bragantino

Se liga como foi a visita do elenco e comissão técnica no Memorial das Conquistas antes do treino na Vila Belmiro! ? pic.twitter.com/rvz5xgwZlT

No treinamento, o elenco santista realizou trabalhos físicos e técnicos, com foco na movimentação em campo, passe, cruzamentos. Por fim, os atletas fizeram atividade de aprimoramento de finalizações.

Antes do treino deste sábado, o grupo visitou o Memorial das Conquistas do Santos, localizado na Vila Belmiro. Os jogadores e comissão técnica tiveram a oportunidade de conhecer ainda mais a história do Peixe através de um tour guiado, conhecendo diversos momentos da trajetória, desde a fundação às principais conquistas e ídolos.