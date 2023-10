São Paulo x Flamengo: veja informações e onde assistir à volta da semifinal do Brasileiro sub-17

Neste domingo, o São Paulo vai em busca de confirmar a vaga na final do Campeonato Brasileiro sub-17, diante do Flamengo, às 20h30 (de Brasília), no Estádio do Morumbi. A entrada será livre para os torcedores.

No jogo de ida, que aconteceu em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. No Estádio Raulino de Oliveira, o Tricolor venceu o Rubro-Negro por 3 a 1, com gols de Henrique e Ryan. Assim, o São Paulo tem a vantagem de jogar pelo empate para conquistar a vaga na decisão.

Quem passa desse confronto enfrenta o vencedor do clássico entre Palmeiras x Corinthians. As equipes se enfrentam também no domingo, às 18 horas. Na ida, o Alviverde venceu por 3 a 2.