São Paulo é o time que tem mais pênaltis marcados contra no Campeonato Brasileiro

O São Paulo teve o nome envolvido em polêmica de um pênalti marcado a seu favor, no duelo contra o Vasco. O chefe de arbitragem da CBF viu erro na marcação e o Cruzmaltino questionou a entidade em um ofício, apesar do clube não ter se beneficiado, já que Wellington Rato desperdiçou a cobrança.

Do outro lado da moeda, o Tricolor é o time que mais teve pênaltis marcados contra no Campeonato Brasileiro de 2023. Ao todo, oito penalidades foram marcadas contra o time do Morumbi nesta edição do torneio. Destes, apenas um foi desperdiçado, por Deyverson, do Cuiabá, em partida que a arbitragem marcou duas infrações desse tipo. A outra foi convertida por Clayson.