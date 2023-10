São Paulo conquistou última vitória fora de casa pelo Brasileiro contra o Goiás, próximo adversário da equipe

Devido à pausa do Brasileirão para a data Fifa, o São Paulo conta com 11 dias sem compromissos antes de enfrentar o Goiás. O duelo com o Esmeraldino acontece na próxima quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), pela 27ª rodada da competição.

O atacante Calleri, não estará à disposição de Dorival neste compromisso, pois passou por artroscopia no tornozelo direito e só retorna em 2024. Além dele, James Rodríguez também pode ser baixa, já que está à serviço da seleção da Colômbia, que joga contra o Equador, às 20h30 do dia anterior ao duelo do Brasileiro.

Atualmente, o São Paulo está com 35 pontos, na 10ª colocação. O clube vem de uma sequência de três jogos sem perder.