Rodrygo exalta importância de sua versatilidade na Seleção e rasga elogios a Neymar: "Nosso melhor jogador"

O atacante Rodrygo assumiu um papel de extrema importância na Seleção Brasileira na Era Diniz. Desde a mudança no comando da equipe, o jogador do Real Madrid tem sido titular e uma das referências no ataque. Neste sábado, o jovem comentou sobre sua versatilidade atuando pelo Brasil e rasgou elogios a Neymar.

Nas três rodadas disputadas nesta temporada das Eliminatórias, Rodrygo atuou em diferentes posições. Na primeira data Fifa, saiu jogando pela esquerda, no lugar de Vinícius Júnior, mas voltou a ser ponta-direita com o retorno do seu companheiro de clube à Seleção. O atacante exaltou a importância de poder desempenhar em diferentes setores do campo, algo que vai de encontro com o estilo de jogo de Fernando Diniz.

"É sempre importante conseguir fazer muitas funções. Eu sempre deixei claro que eu tenho essa facilidade de jogar tanto nas pontas quanto por dentro. De (número 9), eu sempre falo, é a que eu não gosto de fazer e acaba que no clube eu estou tendo que fazer bastante vezes e eu não gosto muito. Mas aqui na Seleção, pelo esquema do Diniz também de estar sempre movimentando, sempre podendo cair em todos os lados do campo. Acho que isso me ajuda, tem ajudado meu jogo. E claro, é muito importante saber fazer todas (as posições), você aumenta sua chance de não ser substituído, de estar sempre no jogo, entre os titulares. Então, acho que isso é muito importante para mim", disse.