Portuguesa Santista arranca empate no fim do São José e conquista Copa Paulista

A Briosa começou com tudo. Com apenas um minuto de jogo, a bola sobrou para Franco na entrada da área e, de primeira, o artilheiro da competição acertou um lindo chute no ângulo, sem dar chances de defesa para o goleiro adversário.

Aos 27 minutos, Rafael Tanque até marcou para o São José, entretanto, o atacante estava em posição irregular e o gol foi anulado. O empate do time de São José dos Campos veio mesmo aos 42 minutos. Matheus Serafim foi derrubado dentro da área. Na cobrança, Rafael Tanque balançou as redes.

A Portuguesa Santista voltou a se complicar aos 44 minutos. O zagueiro Flávio Boaventura subiu com o braço aberto para disputar a bola com Rafael Tanque e acabou recebendo o segundo cartão amarelo, sendo então, expulso de campo.

Rafael Tanque voltou a marcar aos 12 minutos do segundo tempo. Pela esquerda, Serafim cruzou rasteiro para área e o camisa 9 só precisou completar para o gol.

Com 28 minutos as duas equipes se igualaram com 10 atletas em campo. Gustavo Nicola chegou forte em Léo Santos e recebeu o segundo cartão amarelo.

O gol do título da Briosa veio nos acréscimos. Em falta cobrada na área, o goleiro Luis Augusto falhou e soltou a bola no meio da área. A defesa do São José até tentou afastar a bola, mas a bola bateu em Jean Henrique e entrou no gol.