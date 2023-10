Portuguesa-RJ vence o Olaria e conquista a Copa Rio 2023

Com as três taças, a Portuguesa-RJ se isola na segunda posição entre os maiores vencedores da Copa Rio. O primeiro lugar da lista é do Volta Redonda, campeão em cinco oportunidades (1994, 1995, 1999, 2007 e 2022).

Os gols e a festa Os gols da conquista da Copa Rio pela @portuguesarjofc: 3 a 0 sobre o Olaria. Jogadores, comissão técnica e diretoria recebem o troféu de campeão. ? Cariocão TV pic.twitter.com/YZkUQyjvqM ? FERJ (@FFERJ) October 14, 2023