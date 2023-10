Philippe Coutinho é decisivo em vitória do Al-Duhail na Copa do Catar

Philippe Coutinho balançou as redes pela segunda vez com a camisa do Al-Duhail. Em jogo válido pela Copa do Catar, o brasileiro marcou na vitória de seu time neste sábado por 2 a 0 sobre o Al-Gharafa.

Com o resultado, o Al-Duhail mantém 100% de aproveitamento na Copa do Catar. No grupo B da competição, o time soma 6 pontos, mas perde a liderança para o Al Markhiya, que tem 7 pontos e 1 jogo a mais.

O Al-Duhail, de Philippe Coutinho, volta a jogar na temporada 2023/24 no dia 24 de outubro. Pela Liga dos Campeões da Ásia, o time do Catar enfrenta o Al Nassr, clube árabe que conta com Cristiano Ronaldo em seu elenco.