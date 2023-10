Palmeiras x Corinthians: veja onde assistir e informações do duelo pelo Brasileirão sub-17

No jogo de volta pela semifinal do Campeonato Brasileiro sub-17, Palmeiras e Corinthians voltarão a se enfrentar neste domingo. A partida acontecerá às 18 horas (de Brasília), na Arena Barueri (SP), com transmissão do SporTV.

No duelo de ida, o Verdão foi quem levou a melhor e aplicou um 3 a 2 no rival. Erick e Luigi (duas vezes) foram os responsáveis pela vitória no Parque São Jorge, enquanto Luiz Gustavo e Juninho descontaram para o Timão na última terça-feira.

Por ter uma campanha melhor que a do Corinthians, o Palmeiras ganhou o direito de ter o mando de campo no duelo decisivo por uma vaga na final. Na primeira fase, a equipe ficou na segunda colocação do Grupo B, empatada com o São Paulo nos 22 pontos.