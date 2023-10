Palmeiras x Corinthians: informações e onde assistir ao Derby pelas semis do Brasileirão sub-17

Na primeira fase da disputa, o Timão liderou o Grupo A com campanha de 18 pontos, seis vitórias e três derrotas. O Alviverde, por sua vez, ficou na segunda colocação do Grupo B, atrás do São Paulo, com 22 pontos, sete triunfos, um empates e um revés.

Na fase de mata-mata, o Corinthians eliminou o Santos nas quartas de final, enquanto o Palmeiras despachou o Fluminense.

Quem sair vencedor do Derby enfrentará Flamengo ou São Paulo na grande decisão. Na ida, o Tricolor paulista venceu por 3 a 1.