Novorizontino empata sem gols Tombense e desperdiça chance de voltar ao G4 da Série B

Do mesmo modo, o Carcará amarga a quinta partida seguida sem triunfo ? três igualdades e dois reveses. Dessa forma, continua na 18ª colocação, com 28 unidades ? seis atrás da Ponte Preta, primeira equipe fora da zona do rebaixamento e que também possui um embate a menos.

Na próxima rodada, portanto, o Novorizontino visita o Botafogo-SP, às 17 horas (de Brasília) de sábado (21), no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP). Na quinta-feira, o Tombense encara o Vila Nova, a partir das 19 horas, no Estádio Soares de Azevedo, em Muriaé (MG).

O jogo entre Novorizontino e Tombense

Jogando diante do seu torcedor, o Tigre levou perigo duas vezes antes dos 20 minutos do primeiro tempo. Logo no segundo minuto, Kleiton saiu errado e deu passe nos pés de Douglas Baggio, que chutou forte, à esquerda do goleiro Felipe Garcia. Aos 17, o camisa 7 aproveitou sobra na entrada da área, bateu rasteiro, mas parou em defesa do arqueiro do Tombense.

O Carcará chegou aos 35 minutos. O centroavante Fernandão recebeu passe na entrada da área, dominou, girou e finalizou rasteiro, mas a bola foi em cima do goleiro Jordi, que agarrou.

Na volta do intervalo, o Novorizontino assustou aos 12 minutos, novamente com Douglas Baggio. Após roubada de bola no campo ofensivo, o meia recebeu passe de Rômulo e bateu da entrada da área, obrigando Felipe Garcia a espalmar para escanteio.