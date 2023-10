Nino sofre entorse no joelho e pode ser novo desfalque para a Seleção Brasileira

A possível lesão de Nino preocupa Fernando Diniz não só na Seleção, mas também no Fluminense. O Tricolor Carioca disputará a final da Libertadores no dia 4 de novembro, contra o Boca Juniors, e o zagueiro é titular absoluto da equipe.

A próxima partida da Seleção Brasileira será na terça-feira, às 21h (de Brasília), no Estádio Centenário, em Montevidéu. A equipe perdeu a liderança das Eliminatórias após empatar com a Venezuela e agora é vice-líder, com sete pontos. A Argentina lidera com nove. Antes de enfrentar os uruguaios, o Brasil fará mais dois treinamentos, no domingo e na segunda-feira.