Menino é o atleta da base do Palmeiras com mais tempo em campo em 2023; veja a lista

Uma das marcas do Palmeiras nos últimos anos é a presença de jogadores da base no time de cima. Seja pela ausência de contratações ou pelos últimos talentos revelados, o técnico Abel Ferreira vem promovendo diversos nomes nos últimos anos.

Nesta temporada, o atleta formado pelo clube que mais teve tempo dentro de campo foi o volante Gabriel Menino. Com 3.665 minutos jogados, o jogador de 23 anos também está ao lado de Weverton como atleta com mais jogos pelo Verdão em 2023, com 56.

Quem vem logo atrás é Artur. Apesar de ter retornado ao Palmeiras no decorrer do ano, o ponta tem 2.577 minutos nos gramados, divididos em 35 partidas. Ele também é o mais experiente entre os formados da base, tendo 25 anos.