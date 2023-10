Mano Menezes afirma que ainda não está tratando da renovação de jogadores do Corinthians: "Não é o momento"

No bate-papo com a mídia oficial do Corinthians, Mano também falou da importância desse período de treinos por conta da pausa da data Fifa e o que tem sido passado aos jogadores no CT Dr. Joaquim Grava,

"É o 'paraíso' quando a gente tem esse tempo para poder treinar, fazer o que precisa ser feito. É necessário trabalhar bastante e estamos aproveitando para colocar em prática o que estamos falando na teoria", começou o treinador.

"A gente sempre trabalha assim, entende que o jogador precisa ir repetindo muito o conteúdo que ele vai enfrentar no jogo. Estamos em um período de aquisição de comportamentos, padrão. Não que a equipe não tivesse padrão, conhecimento, mas estamos falando daquilo que a gente pensa, como queremos que o time jogue, baseado no que vimos antes. Temos um período, colocamos prioridades para o grupo. O que fizemos nessa semana até agora foi passar aos jogadores padrão de comportamento, movimentos importantes que é necessário na fase defensiva e ofensiva, sem ainda se preocupar com a estratégia do jogo em si, já que essa vamos cuidar a partir de segunda, terça e quarta, voltada para o Fluminense. Estamos dando condicionamento técnico e tático dentro daquilo que queremos fazer", complementou o treinador.

Mano Menezes ainda falou sobre sua relação com o Corinthians, clube que está dirigindo pela terceira vez. O comandante aproveitou para relembrar grandes momentos vividos pelo Timão, como o título da Copa do Brasil de 2009, com Ronaldo e companhia.

"Todos os treinadores são movidos por desafios e eu me sinto muito atraído em construir trabalhos. E tenho por característica saber fazer isso, já fiz várias vezes. Serve como parâmetro e confiança para fazer em outras circunstâncias. No primeiro momento (2008), era de extrema dificuldade. Depois, quase um fim de ciclo na segunda passagem (2014), talvez o ciclo mais vencedor que o Corinthians teve na sua vida, e aí você tem outro tipo de comportamento. Agora é um misto dos dois. Estabelecemos uma relação muito boa, torcedor, treinador, clube, e essa relação faz com que a gente tenha uma gratidão um pelo outro. Sempre sou muito respeitado pelo corintiano, mesmo quando fui adversário. Procuro retribuir esse carinho e estou aqui com muito prazer", disse.