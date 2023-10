Machucado, Casemiro não treina e pode desfalcar o Brasil contra o Uruguai

Casemiro foi a grande ausência do treino da Seleção Brasileira neste sábado. O volante, que havia se machucado no 1 a 1 contra a Venezuela na quinta-feira, não foi aos gramados com o restante dos seus companheiros no Uruguai.

De acordo com o ge, o capitão do time ficou no hotel em que a delegação está hospedada, em Montevidéu, realizando fisioterapia. Ele será reavaliado neste domingo para saber se terá condições de retornar ao campo antes do duelo pelas Eliminatórias.