Jogadores do Santos visitam Memorial das Conquistas na Vila: "Dá até vontade de ganhar títulos"

A iniciativa da visita foi do Departamento de Marketing do Clube, responsável pelo Memorial, em parceria com o Futebol, criando esse vínculo ainda maior dos atletas com o Clube e já antecipando a comemoração de duas décadas do Memorial das Conquistas.

"É legal ver o cuidado que o Clube tem com a sua história, o carinho que tem com os ídolos e conquistas, os jogos, as camisas, troféus, as bolas", disse o lateral Dodô.

Com um acervo de 465 peças, inclusive todos os troféus, o espaço que tem como missão preservar e compartilhar a história do Clube, já foi visitado por mais de um milhão e 200 mil pessoas. É hoje um dos principais pontos turísticos da Cidade. Só na sexta-feira desse feriadão foram 1.000 visitantes.

O Memorial das Conquistas funciona de terça-feira a domingo, das 09 às 18 horas (de Brasília), exceto em dias de jogo do Santos. Os ingressos vão de 25 a 50 reais e são vendidos bilheteria das 9 às 17h30.

"Você estar aqui e conhecer os jogadores que passaram, os títulos que o clube conquistou, faz com que se sinta mais parte dele. É muito importante! A gente já sabia que o clube é muito grande, mas conhecer os detalhes, as conquistas, te coloca com uma outra percepção", completou João Basso, capitão do Santos.