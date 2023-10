Ituano fica no empate com o CRB e não consegue se distanciar da zona de rebaixamento

Em compromisso válido pela 32ª rodada da Série B, o Ituano recebeu o CRB no Novelli Júnior e ficou no 0 a 0. A igualdade no placar neste sábado não foi boa para nenhuma das duas equipes da segunda divisão.

Com o resultado, o Ituano continuou perto da zona de rebaixamento. Há sete jogos sem vencer, a equipe do interior de São Paulo continuou na 14ª posição e foi aos 35 pontos. O próximo compromisso do time será um confronto direto com a Ponte Preta, na outra segunda-feira (23).

Do outro lado, o CRB continuou no meio da tabela e agora vê o aceso mais distante. Os alagoanos estão na 10ª colocação, com 49 pontos, cinco de distância do Guarani, que está em quarto. O clube voltará aos gramados no próximo sábado, contra o Criciúma.