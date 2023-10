Incomodado com a torcida, Deyverson é impedido de dar entrevista após empate do Cuiabá

Não contente, o jogador se dirigiu para a beira do campo, com o intuito de dar uma entrevista. O técnico António Oliveira, porém, o impediu. O atacante chegou a se postar em frente à repórter, mas não respondeu nenhuma pergunta e saiu para o vestiário. O meia Raniele, que deu entrevista, comentou sobre a polêmica e saiu em defesa do seu companheiro.

"Não acompanhei direito, vi a torcida vaiando um pouco, 12 mil pessoas em uma noite quente, temos que aplaudir a torcida, precisamos de apoio. Somos um clube novo, temos tudo para fazer uma campanha histórica. Vaiar não é legal, acontece, o torcedor é passional, mas precisamos do apoio nesse momento", disse ao Premiere.

Com o empate, o Cuiabá permaneceu na 11ª colocação do Campeonato Brasileiro. O Dourado volta a campo na quarta-feira, às 20h (de Brasília), contra o lanterna Coritiba, no Couto Pereira.