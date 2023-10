Fora dos relacionados, Gilberto tem futuro indefinido no Cruzeiro

O futuro do atacante Gilberto está cada vez mais longe do Cruzeiro. O baixo desempenho no Campeonato Brasileiro fez o centroavante perder espaço na equipe, ficando até fora da lista de relacionados para o jogo deste sábado contra o Cuiabá.

Segundo informações do jornalista Samuel Venâncio, Gilberto está, inclusive, afastado do elenco cruzeirense. Ele já estaria treinando em horário separado do elenco principal. A informação ainda não é, contudo, confirmada pelo clube mineiro.

Gilberto soma apenas 6 gols em 32 partidas disputadas pelo Cruzeiro na temporada 2023. O centroavante não balança as redes desde o dia 14 de maio.