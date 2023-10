Fora de casa, Palmeiras empata com o Bragantino pela ida das semis do Paulistão sub-15

Neste sábado (14), o Palmeiras visitou o Bragantino em Jarinu. Pela partida de ida das semifinais do Campeonato Paulista sub-15, o Alviverde ficou no empate com o Massa Bruta: placar de 1 a 1. O Verdão saiu na frente com gol de Wesley, mas Viana deixou tudo igual aos 32 minutos do segundo tempo.

O confronto de volta está marcado para o próximo sábado (21), às 15h (de Brasília), na Arena Barueri. Por ter campanha superior à do oponente, o Palmeiras tem o direito de resolver a eliminatória em seus domínios.

Vale lembrar que, na competição estadual de base, não há critério do gol marcado fora de casa. Em caso de empate, por qualquer placar, a decisão será feita nos pênaltis. Vitória, evidentemente, dá a classificação para Palmeiras ou Bragantino.