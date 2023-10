Fluminense pega fôlego para maratona pelo Brasileirão até a final da Libertadores

O Fluminense vem de duas derrotas seguidas no Brasileirão (perdeu para Cuiabá e Botafogo). O Tricolor Carioca agora está na sétima colocação do torneio e busca dar resposta, até para chegar embalado à final da Libertadores.

A maratona tricolor começa na quinta-feira contra o Corinthians, no Maracanã. No domingo, dia 22, o rival será o Bragantino, em Bragança Paulista. Três dias depois, confronto com o Goiás, no Raulino de Oliveira.

A tabela do Fluminense ainda prevê mais um jogo no último fim de semana de outubro, contra o Atlético-MG, fora de casa, e outro no início de novembro, contra o Bahia, também fora de casa. A CBF ainda não detalhou os dias da 30ª e 31ª rodadas.