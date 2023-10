Emerson Royal agradece Diniz, justifica própria convocação e afirma: "Venho para somar e ajudar"

Neste sábado, o lateral Emerson Royal desembarcou em Montevidéu, no Uruguai, para se apresentar à Seleção Brasileira na disputa das Eliminatórias Sul-Americanas. O jogador do Tottenham, da Inglaterra, foi convocado para repor o corte do lesionado Danilo.

"Pra mim é sempre um privilégio estar aqui na Seleção, um orgulho muito grande. Obviamente, pra merecer estar aqui, a gente tem que estar trabalhando duro no clube e é o que eu venho fazendo esse tempo todo", declarou Emerson na chegada à concentração.

O lateral-direito de 24 anos foi convocado pelo técnico Fernando Diniz na sexta-feira, após o titular Danilo sofrer um problema muscular durante o empate do Brasil diante da Venezuela, por 1 a 1, na Arena Pantanal.