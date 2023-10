Em recuperação de lesão, Atuesta comemora evolução: "Comecei a valorizar muitas coisas"

Fora do Palmeiras por boa parte da temporada, o meio-campista Eduard Atuesta está na fase final da recuperação de sua lesão. O jogador de 26 anos precisou operar o joelho direito por conta de uma ruptura no ligamento cruzado anterior.

Em transição física, o colombiano está alternando entre atividades com o restante dos companheiros e trabalhos separados. Ele vê a contusão como uma ocorrência que o fez mudar a visão sobre diversas coisas ligadas ao clube.

"Ninguém quer se machucar nunca, mas, com esse acontecimento, eu comecei a valorizar muitas coisas, como o carinho do torcedor, dos meus companheiros e de todos os trabalhadores daqui da Academia. O que passei me fez valorizar coisas que provavelmente eu não ligaria", disse.