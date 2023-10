Corinthians tem quinta pior campanha como visitante no Brasileirão

Fora de casa, o Corinthians está tendo mais um desempenho aquém do esperado. Prova disso é que o Timão é o quinto pior no quesito no Brasileirão.

Com nove pontos, o Alvinegro Paulista leva a melhor somente contra Fluminense e Coritiba, com oito, São Paulo, com seis, e América-MG, com cinco. Nesta edição do torneio de pontos corridos, o clube venceu apenas o Santos e o Atlético-MG fora de seus domínios.

Dessa forma, o Corinthians está há quase três meses sem triunfar como visitante no Brasileirão. A última vez foi contra o Galo, no dia 8 de setembro, no Mineirão.