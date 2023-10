Brasileirão: Dos 12 jogos restantes, São Paulo enfrentará 7 times à frente na tabela

O São Paulo não tem grandes objetivos nesta reta final de temporada, mas quer terminar o Campeonato Brasileiro na melhor colocação possível. Para isso, o time comandado por Dorival Júnior precisará provar sua força contra grandes adversários, e a maioria deles figura, hoje, à frente na tabela de classificação.

Dos 12 duelos do Tricolor, sete serão contra times que estão melhores colocados no Campeonato Brasileiro. Ou seja, o São Paulo terá alguns confrontos diretos para subir na tabela e tentar finalizar a temporada entre as melhores equipes da competição por pontos corridos.

Grêmio, Palmeiras, Athletico-PR, Fluminense, Red Bull Bragantino, Atlético-MG e Flamengo figuram à frente do São Paulo e ainda enfrentarão James Rodríguez, Luciano e companhia nessas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro.