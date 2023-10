Destaques do Brasileirão! Conheça os melhores jogadores de cada equipe em 2023

Depois da Data Fifa do mês de outubro, o Brasileirão 2023 entrará em uma etapa decisiva, com 12 rodadas para o encerramento. Até agora, o Botafogo lidera a classificação com 9 pontos de vantagem, mas o melhor jogador, segundo análise da Footstats, é do Palmeiras: Raphael Veiga, com nota média de 7.50. O goleiro Lucas Perri, do Glorioso, é o segundo colocado, com 7.34.

Cano, do Fluminense, com 7.29, Arrascaeta, do Flamengo, com 7.27, e Hulk, do Atlético-MG, com 7.24, completam a lista dos melhores do Brasileirão em 2023. Do lado oposto, o vice-lanterna Coritiba é o único que não tem jogadores com notas acima de 7 - o principal nome do time é Marcelino Moreno, com 6.93.