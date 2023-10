Desfalque, Veríssimo é o destaque da defesa corintiana desde a estreia; veja números

Titular absoluto desde a sua chegada, Lucas Veríssimo é um dos poucos que se salvam na atual temporada do Corinthians. Dessa forma, ele é o destaque da defesa corintiana.

De acordo com dados do Sofascore, o defensor lidera o Timão desde a sua estreia em acerto no passe (92%), passes verticais (164), ações com bola (641), ações defensivas (91), cortes realizados (63) e duelos aéreos ganhos (37).

Com isso, mesmo com pouco tempo, Veríssimo já assumiu o protagonismo da zaga. Porém, o técnico Mano Menezes terá que lidar com a ausência do jogador contra o Fluminense, já que ele será desfalque por acúmulo de cartões.