Cruzeiro empata com o Cuiabá e ultrapassa o Corinthians no Campeonato Brasileiro

A 26ª rodada do Campeonato Brasileiro se encerrou neste sábado com o empate entre Cuiabá e Cruzeiro, na Arena Pantanal. Em uma partida com poucas emoções, as equipes não tiveram uma boa pontaria e terminaram com o placar zerado.

Apesar do resultado longe do ideal, o Cruzeiro conseguiu ultrapassar o Corinthians e se tornar o 13º colocado do Brasileirão, com 31 pontos. Na próxima rodada, a Raposa, que não vence há três jogos, enfrentará o Flamengo, na quinta-feira, às 19h (de Brasília), no Mineirão. Na sequência, terá o clássico contra o Atlético-MG.

O Cuiabá seguiu na 11ª posição, com 33 pontos, dois a menos que o São Paulo, que ocupa o 10º lugar. O próximo desafio do Dourado será na quarta-feira, às 20h, contra o lanterna Coritiba, no Couto Pereira.