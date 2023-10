Corinthians treina em dois períodos, e Renato Augusto participa de atividade com bola; veja como foi

Os jogadores do Corinthians treinaram em dois períodos neste sábado, visando o jogo contra o Fluminense, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. A grande novidade das atividades foi o fato de Renato Augusto ter participado dos exercícios com bola.

O camisa 8 ainda se recupera de problema na panturrilha e vinha fazendo trabalhos separados com Bruno Mazziotti. Aos poucos, o meia vai participando dos treinos com o grupo e tem como objetivo estar à disposição para o duelo no Maracanã, contra o Tricolor Carioca.

O Timão segue sem contar com Bruno Méndez e Matías Rojas, que estão com suas seleções na data Fifa, além de Matheus Donelli e Guilherme Biro, que estão com a Seleção Brasileira para a disputa do Pan-Americano. Giovane segue se recuperando de lesão na coxa e Paulinho só retorna na próxima temporada.