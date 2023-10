Corinthians empata sem gols com Ibrachina pela ida da semifinal do Campeonato Paulista sub-15

O Corinthians empatou em 0 a 0 com o Ibrachina na manhã deste sábado, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Paulista sub-15. A bola rolou na Ibrachina Arena, em São Paulo.

O Timãozinho foi a campo com: Juwer; Kaio, Pedro Paulo, Cauã e Denner; Pedro Thomas, Gui Amorim, Lucas e Cristian; Nicollas e Gui Bom.

A equipe do técnico Adriano Almeida recebe o Ibrachina no duelo da volta no próximo sábado (21), no Estádio Alfredo Schurig (Fazendinha), às 9 horas (de Brasília). Pelo outro confronto das semifinais, o Palmeiras empatou com o Red Bull Bragantino em 1 a 1, também fora de casa.