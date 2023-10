Emerson Royal tem bons números defensivos e pouca atuação no ataque; veja números

A seleção brasileira contará com mudança no elenco para a partida contra o Uruguai, na próxima terça-feira. O lateral Emerson Royal, do Tottenham, foi convocado para substituir Danilo, que foi cortado após sair com problema muscular durante a partida contra a Venezuela, nesta quinta-feira.

Em março deste ano, Emerson foi convocado pelo técnico interino Ramon Menezes e foi titular na derrota para o Marrocos. Agora, o lateral recebe a primeira oportunidade sob o comando de Fernando Diniz.