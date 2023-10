Palmeiras é o terceiro time que menos perdeu a bola no Brasileirão

Após as atuações recentes ruins, diversos questionamentos surgiram sobre a forma como o Palmeiras joga. O técnico Abel Ferreira foi criticado pela forma com que o time atuou na eliminação para o Boca Juniors na Libertadores e na derrota no clássico contra o Santos.

Uma estatística da equipe no Brasileirão ajuda a aquecer o debate sobre a maneira com que o Verdão joga. De acordo com dados do Footstats, os palestrinos são os terceiros que menos perderam a bola neste campeonato.

Ao todo, o Palmeiras cedeu a bola ao adversário 642 vezes em 26 jogos, com uma média 24,6 por partida. Somente Cuiabá (580) e Athletico-PR (588) perderam menos a posse do que os atuais campeões.