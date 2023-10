Com um a mais, Ceará perde pênalti e fica no 0 a 0 com o Sampaio Corrêa pela Série B

O Ceará recebeu o Sampaio Corrêa neste sábado (14) na Arena Castelão, pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, e ficou no empate sem gols. Mesmo com um a mais desde os 11 minutos do segundo tempo, a equipe comandada por Vágner Mancini não conseguiu chegar ao tento.

Com o resultado, o time cearense vai a 43 pontos conquistados na tabela de classificação, com campanha de 11 vitórias, 10 empates e 11 derrotas, em 11º. Já o Sampaio segue na 13ª posição, com 36 pontos, sete triunfos, 15 empates e 10 reveses.

Na próxima rodada, o Ceará visita o Avaí na Ressacada, às 18h (de Brasília) de um domingo, 22 de outubro. Por sua vez, o Sampaio Corrêa recebe o Vitória na sexta-feira anterior, no Estádio Castelão, às 19h.