Com presença de jovens da base, São Paulo faz treino tático no CT da Barra Funda

O São Paulo segue trabalhando de olho no confronto com o Goiás, na próxima quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Neste sábado, o técnico Dorival Júnior comandou atividades táticas que contaram com a presença da equipe sub-20 tricolor.

Dorival Júnior promoveu um treino posicional só com um time em campo, trabalhando alguns aspectos táticos, e também realizou uma atividade em que os atletas do sub-20 participaram.

Não houve atualização em relação aos jogadores que se recuperam de lesão: Calleri (artroscopia no tornozelo direito), Arboleda (estiramento no músculo posterior da coxa esquerda), Galoppo (cirurgia no joelho esquerdo), Igor Vinícius (tenotomia no adutor direito), Marcos Paulo (cirurgia no joelho esquerdo) e Patryck (transição após trauma no tornozelo direito).