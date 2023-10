Com lesão de Nino, Adryelson, do Botafogo, é convocado para Seleção Brasileira

AHH, É ADRYELSON! ???

Xerife do Glorioso é convocado para defender a Seleção Brasileira pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Parabéns e representa, monstro! ??? #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/asPuuANuXD

? Botafogo F.R. (@Botafogo) October 15, 2023

O problema de Nino preocupa não só a Seleção Brasileira, mas principalmente o Fluminense. O Tricolor Carioca, que também é comandado por Fernando Diniz, disputará a final da Copa Libertadores contra o Boca Juniors em menos de um mês. O zagueiro é titular absoluto da equipe e soma quase 50 jogos nesta temporada. A CBF informou que seu departamento médico acompanhará a evolução do atleta.

O Brasil pode ter ainda mais uma baixa nesta data Fifa. O volante Casemiro sofreu uma pancada no tornozelo durante o empate contra a Venezuela, na última quinta-feira, e não treinou com o restante do elenco neste sábado.