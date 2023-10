Com lesão de Morelos, Mendoza pode retornar ao Santos como titular diante do Bragantino

O Santos ganhou um novo problema para o duelo com o Red Bull Bragantino no decorrer desta semana. O atacante Morelos sofreu uma lesão na panturrilha durante os treinamentos e virou desfalque no Peixe para o jogo da próxima quinta-feira, pelo Campeonato Brasileiro.

Com a ausência, abre-se uma disputa pela vaga no ataque da equipe alvinera. O técnico Marcelo Fernandes precisará decidir entre Mendoza, Julio Furch ou Maximiliano Silvera para formar dupla com Marcos Leonardo.

De todos estes, quem larga na frente por uma chance como titular é o colombiano Mendoza. O jogador, que foi desfalque nas três últimas partidas do time, está recuperado de um estiramento na panturrilha direita e vem treinando normalmente com o restante do grupo no CT Rei Pelé.