Com dois de Berardi, Itália goleia Malta e volta à zona de classificação para a Euro

Em compromisso válido pelo Grupo C das Eliminatórias para a Eurocopa, a Itália recebeu Malta no estádio San Nicola, em Bari, e venceu por 4 a 0. Giacomo Bonaventura, Domenico Berardi (duas vezes) e Davie Frattesi foram os responsáveis pela goleada deste sábado.

Com o resultado, os italianos voltaram para a segunda posição do Grupo C, somando 10 pontos agora. No entanto, a seleção comandada por Luciano Spalletti ainda tem a mesma pontuação que a terceira colocada Ucrânia, só que com um jogo a menos.

O próximo embate da Itália acontecerá na próxima terça-feira, contra a Inglaterra. Os líderes do grupo possuem 13 pontos e podem encaminhar a classificação em caso de vitória. Já Malta ainda não pontou e é a lanterna.