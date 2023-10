Com brilho de Bia Zaneratto, Palmeiras atropela Olimpia e vai à semifinal da Libertadores feminina

O Palmeiras foi amplamente superior durante toda a partida e, aos 9 minutos, já estava à frente no placar. Camila recebeu na esquerda da grande área e cruzou na medida para Bia Zaneratto. A atacante apareceu com liberdade para desviar para o fundo do gol. Aos 18, foi a vez da atacante servir uma companheira com uma bela bola enfiada nas costas da defesa paraguaia. Amanda Gutierres saiu na cara do gol, driblou a goleira adversária e tocou para a meta vazia.

O terceiro gol palmeirense saiu em uma penalidade máxima. Depois da defesa do Olimpia se atrapalhar, a bola sobrou para Gutierres dentro da área. A camisa 8 tentou um drible para trás, mas foi derrubada e o pênalti foi assinalado. Bia Zaneratto converteu a cobrança com uma batida firme no canto direito.

Na volta do intervalo, o Palmeiras ampliou a vantagem aos 3 minutos. Andressinha quebrou a última linha paraguaia com um toque rasteiro para Bruna Calderan. A lateral invadiu a área e tocou para o meio. Lais Estevam apenas completou para as redes. Logo depois, aos 5, o Verdão chegou mais uma vez pela direita e Bruna rolou para a chegada de Gutierres, que soltou uma bomba entre as pernas da goleira para fazer o quinto.

Aos 30, Bia Zaneratto encontrou Sâmia em velocidade e deixou sua companheira livre na cara do gol. A experiente meio-campista demonstrou muita calma para tocar no pé da trave direita.