Coletivo e Atuesta em campo: veja o treino do Palmeiras neste sábado

O Palmeiras treinou na manhã deste sábado (14), na Academia de Futebol, dando sequência à preparação para a partida contra o Atlético-MG. No retorno da data Fifa, o Verdão recebe o Galo às 19h (de Brasília) da quinta-feira, no Allianz Parque, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Os comandados de Abel Ferreira iniciaram as atividades deste sábado com uma ativação muscular, na parte interna do CT alviverde. Depois, divididos em dois times de 11 jogadores, foram a campo para um treino coletivo de duração de uma hora.

A prática no gramado da Academia de Futebol contou com participação de atletas do sub-16 do Palmeiras e, segundo o próprio Verdão, foi intensa. A comissão técnica, chefiada por Abel, "exigiu transições rápidas e amplitude, entre outros conceitos".