"Camisa 9 espera": jornal espanhol revela grandes planos do Real Madrid para Endrick; confira

Segundo o as, importante diário espanhol, a camisa 9 do Real Madrid está esperando por Endrick. Neste sábado (14), o jornal publicou que, mesmo sem o status de titular, a joia palmeirense será tratada com relevância assim que desembarcar na Europa.

O plano do Real Madrid, de acordo com o as, é claro: Endrick será incorporado à equipe principal em julho, quando chega ao clube espanhol.

(Foto: Reprodução)