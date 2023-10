Atacante do Paraguai, Sanabria nega que tenha cuspido em Messi: "Nunca faria nada parecido"

Um vídeo viralizou exibindo uma cusparada de Antonio Sanabria na direção de Lionel Messi, em partida das Eliminatórias Sul-Americanas, entre Argentina e Paraguai. Nesta sexta-feira, o atacante paraguaio revelou que sofreu ameaças e negou ter cometido o ato.

"Me sinto na obrigação de vir negar o que aconteceu ontem à noite (quinta-feira)... pelo simples fato de ver minha família afetada e pelas múltiplas ameaças que recebi por algo que nunca aconteceu. Nunca faria nada parecido com nenhum colega ou pessoa por respeito. Que exemplo eu estaria dando às minhas filhas ao cometer um ato como esse? Recomendo que vejam todas as imagens", escreveu Sanabria nas redes sociais.

O lance que causou polêmica ocorreu no segundo tempo do jogo. Messi sofreu falta no meio-campo, e o atacante paraguaio, que estava perto da jogada, discutiu com o craque.