América de Cali x Corinthians: informações e onde assistir ao jogo quartas da Libertadores feminina

Nesse domingo, o Corinthians entra em campo pelas quartas de finais da Libertadores feminina. O adversário será o América de Cali às 17h30 (de Brasília), no Estádio Pascual Guerrero, em Cali.

O embate único por uma vaga na semifinal do principal torneio continental será transmitido pelo Sportv 3.

Na primeira fase, as brabas deram conta do recado e terminaram na liderança do Grupo. Além da primeira colocação, a equipe ainda terminou com 100% de aproveitamento e sem sofrer gols, feito que tinha acontecido apenas uma vez antes na história do clube, em 2020.