Ameaçado pelo Z4, Santos recorre a esquema com três zagueiros utilizado por Carille em 2021

Em um momento de dificuldade, Marcelo recorreu ao mesmo esquema para tentar repetir a dose na atual temporada. Ele promoveu alguns ajustes táticos no time e conseguiu deixar o ambiente mais leve. Mas ainda não há nada a se comemorar.

O próximo desafio do Santos é contra o Red Bull Bragantino, vice-líder do Campeonato Brasileiro. O confronto está agendado para quinta-feira que vem, a partir das 20h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 27ª rodada do torneio. A equipe alvinegra busca um novo resultado positivo para continuar se afastando do Z4.