Amazonas x Brusque: veja data, horário e onde assistir ao jogo de ida da final da Série C do Brasileirão

Na tarde deste domingo, às 18h (de Brasília), Amazonas e Brusque duelam na Arena da Amazônia, em Manaus, em jogo válido pela partida de ida da final da Série C do Campeonato Brasileiro. O jogo terá transmissão da plataforma de streaming DAZN.

Os clubes garantiram a vaga na final da competição por terem as melhores campanhas em seus grupos na fase anterior.

O Amazonas vem de quatro vitórias consecutivas, sendo a última contra o Botafogo-PB, no sábado por 2 a 0. O Brusque, por outro lado, empatou no último domingo diante do São José por 0 a 0.