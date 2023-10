Zé Rafael fala sobre 'momento difícil' do Palmeiras e projeta sequência no Brasileiro

O Palmeiras está há três jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro e vem de eliminação na semifinal da Libertadores. O volante Zé Rafael analisou o momento do Verdão como difícil e projetou a sequência da temporada. Segundo o camisa 8, o sonho do título nacional não está descartado para o clube.

"É um momento difícil para nós. Creio que aqui ninguém esperava estar passando por isso agora. A gente se preparou muito para alcançar o nosso objetivo, que era chegar à final da Libertadores, mas infelizmente a gente não conseguiu e é normal que a gente se sinta um pouco abatido nesta situação, disse.

"Depois teve um clássico e a gente não tinha tido muito tempo para assimilar a nossa derrota. Mas, passado isso, a gente voltou a trabalhar e a focar no nosso trabalho, afinal, ainda temos 12 finais. Temos, sim, o objetivo de ser campeão e, caso não dê, de manter a nossa vaga na Libertadores do ano que vem", continuou o jogador.