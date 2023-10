Zagueiro Michel, do sub-20 do Palmeiras, é convocado pela Seleção para o Pan-Americano

O Palmeiras comemorou nesta sexta-feira que terá uma de suas revelações da base representando o Brasil no Pan-Americano de 2023. Trata-se do zagueiro Michel, atleta do sub-20, foi chamado pela Seleção para a disputa dos Jogos em Santiago, no Chile.

O defensor vestirá a Amarelinha no torneio que acontece entre os dias 20 de outubro e 5 de novembro. Ele se juntará ao restante do elenco para se apresentar e iniciar a preparação no início da próxima semana.