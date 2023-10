Zabala aparece correndo em treino do Santos, mas só deve voltar em 2024

O boliviano atuou pelo Peixe na Copa São Paulo de Futebol Júnior desta temporada, mas logo em seguida foi promovido para o grupo principal, na época comandado por Odair Hellmann. O garoto, porém, ainda não fez sua estreia pela equipe.

Ele chegou a ser relacionado para a partida contra o Iguatu-CE, pela Copa do Brasil, mas não saiu do banco de reservas. Além disso, esteve como opção nos jogos diante de Avaí e Fortaleza, no Brasileirão do ano passado. O Peixe detém 60% dos direitos econômicos do jogador.