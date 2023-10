Yan Couto comemora estreia pelo Brasil, mas lamenta empate com a Venezuela: "Seria a noite perfeita"

Lateral do Girona, da Espanha, Yan Couto fez sua estreia com a camisa da Seleção na última quinta-feira (12). No empate por 1 a 1 com a Venezuela, o defensor substituiu Danilo ainda no primeiro tempo ? o atleta da Juventus sentiu uma lesão muscular na coxa, que o fará ser desfalque contra o Uruguai.

Após a partida, Yan ? que não estava na lista inicial e foi convocado para ocupar a vaga deixada pelo lesionado Vanderson ? comemorou o feito, mas lamentou a falta da 'cereja do bolo': o triunfo.