Venda de ingressos para a final da Libertadores se inicia nesta segunda para torcedores do Fluminense

Para este confronto, o setor sul do Maracanã será o único destinado exclusivamente à torcida do Fluminense. Na compra dos ingressos, os sócios do clube terão prioridade e apenas uma entrada poderá ser adquirida por pessoa. A venda geral será aberta às 21 horas da segunda-feira.

Segundo regras da Conmebol, quem tiver adquirido ingressos nos setores leste e oeste do estádio não poderão ser portadores de ingressos no setor sul.

As entradas custarão R$260, com meia-entrada de R$130, e poderão ser adquiridas pelo site: libertadores.eleventickets.com.